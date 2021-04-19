В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета Гарабаггал Гёйчайского района Набиева Рамина Джаваншир оглу, представителя главы Исполнительной власти Гёйчайского района в селе Гарабаггал Керимова Гурбана Агарагим оглу и ведущего консультанта 8-го Регионального управления по экологии и природным ресурсам МЭПР Гаджиева Мубариза Гусейн оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Р.Набиев, Г.Керимов и М.Гаджиев были задержаны 17 апреля 2021 года за то, что в период работы на указанных должностях, вступив в преступный сговор, дали разрешение на незаконную перевозку плодородного слоя почвы в горной местности, являющейся собственностью муниципалитета, и получили за это взятку в размере 9 тыс. манатов.

На основании собранных доказательств 17 апреля 2021 года Р.Набиеву, Г.Керимову и М.Гаджиеву было предъявлено обвинение по статьям УК 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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