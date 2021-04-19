Военнослужащие российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, приступили к проведению тренировок торжественного шествия, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На аэродроме города Ханкенди в тренировках задействованы около 400 российских военнослужащих. К репетициям прохождения торжественным маршем привлекается личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, составляющих основу российского миротворческого контингента в нагорном Карабахе. Помимо этого, к репетициям привлекается личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента, а также подразделений материально-технического обеспечения.

Планируется, что непосредственно в день 76-й годовщины Победы – 9 мая 2021 года – в торжественном шествии примут участие до 10 коробок, численностью до 45 военнослужащих каждая.

В настоящее время тренировки парадных расчетов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе проводятся на регулярной основе в специально отведенное время, чтобы не мешать выполнению миротворческим контингентом задач по предназначению.

Minval.az