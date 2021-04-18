Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 18 апреля – Международным днем памятников и исторических мест.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В заявлении напоминается о том, что сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест и в этой связи Азербайджан еще раз выражает серьезную обеспокоенность уничтожением Арменией культурного наследия страны на деоккупированных территориях.

«В период оккупации наших земель практически все историко-культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены. На сегодняшний день на освобожденных территориях разрушено более 400 памятников, на этих территориях насчитывается около 3000 памятников.

Принадлежащие Азербайджану культурные и религиозные ценности были разграблены, осквернены и незаконно вывезены в Армению. На деоккупированных территориях были уничтожены 22 музея и филиалов музеев, в которых хранилось более 100 000 образцов культуры.

Все эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года и двух ее протоколов, а также Конвенции 1970 года.

Для правительства Азербайджана является приоритетным вопросом обеспечение оценки независимой миссией огромного ущерба, причиненного культурному наследию страны, в этом плане Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО», — говорится в заявлении МИД.

Minval.az