Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком минувшей недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бразильский форвард провел весь поединок против мюнхенской «Баварии», в котором парижане несмотря на поражение со счетом 0:1, смогли пройти в полуфинал турнира, благодаря победе в первой игре в гостях со счетом 3:2, сообщает «Газета.ру».

Помимо Неймара на награду претендовали полузащитник мадридского «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и игрок «Челси» Кристиан Пулишич.

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