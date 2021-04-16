Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза посетил Парк военных трофеев в Баку. Об этом на заседании Национального Собрания Армении заявил 16 апреля депутат от правящего блока «Мой шаг» Ованес Ованисян.

Армянская сторона в полной мере ощутила на себе протурецкую позицию Мэтью Брайзы, глубокомысленно отметил Ованисян.

Парламентария гложет мысль, что пришло время заняться «черными списками».

«Пришло время, чтобы Министерство иностранных дел Армении очень серьезно взялось за формирование «черных списков». Раньше мы очень терпимо относились к разного рода людям, однако они должны знать, что в случае таких шагов они не будут иметь права ступить на армянскую землю», — важно подчеркнул Ованисян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az