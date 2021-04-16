16-го апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт реконструкционным и ремонтно-восстановительным работам.
В мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
16-го апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт реконструкционным и ремонтно-восстановительным работам.
В мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Дата: 2021/04/16 13:33
Раздел: Азербайджан
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