Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана информация о вырубке деревьев по адресу: Шарифзаде, 192 в Ясамальском районе города Баку была рассмотрена сотрудниками службы на месте.

Как сообщил официальный представитель службы Вагиф Джавадов, в ходе осмотра территории было установлено, что Объединение по озеленению Исполнительной власти города Баку, несмотря на вегетационный период (время, в течение которого возможен рост растений — ред.), проводит работы по обрезке деревьев.

В.Джавадов отметил, что в ходе проведенного специалистами разбирательства было установлено, что работы по обрезке деревьев проведены неправильно: «В целях экстренного прекращения работ и оказания агротехнического ухода за подрезанными деревьями Объединению по озеленению 15 апреля было дано обязательное к исполнению указание».

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