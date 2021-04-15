Проверка операций по расчету суммы и выплате субсидий, выделяемых из госбюджета на продажу минеральных удобрений и пестицидов сельхозпроизводителям по льготной цене, осуществленные соответствующими районными и городскими Государственными центрами аграрного развития, рабочими группами и Республиканской комиссией Министерства сельского хозяйства Азербайджана, дают основание говорить, что во многих случаях требования соответствующего законодательства во всех аспектах, в том числе регулирующие эту сферу правила, не были выполнены.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана.

Отмечается, что прогнозирование и реализация соответствующей субсидии из государственного бюджета в 2019 году, а также несвязка данного вида субсидии с другими видами субсидий, неполноценность мер, принятых для обеспечения прозрачности в этой сфере, в некоторых случаях привели к возникновению субъективных факторов.

Помимо этого возникла необходимость в местном контроле и просветительских мерах в связи с системой расчета и выплаты субсидий, выделяемых из государственного бюджета на продажу минеральных удобрений и пестицидов сельхозпроизводителям по льготной цене, что оказывает крайне позитивное влияние в направлении достижения таких стратегических целей, как дальнейшее укрепление продовольственной безопасности населения страны, повышение уровня самообеспеченности основными продуктами питания, минимизация зависимости от импорта.

Для устранения случаев, вызывающих недостатки и изъяны, выявленные аудитом соответствия, а также для повышения эффективности и результативности соответствующих средств, выделяемых из государственного бюджета, важно ускорить процесс электронизации расчета и выплаты таких субсидий.

Minval.az