16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем -18-22 градусов тепла, в Баку ночью — 10-12, днем — 19-21 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

16 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, временами дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем — 20-25 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, днем — 10-15 градусов тепла, местами до 18 градусов тепла.

Minval.az