Аргентинский нападающий Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки. Всего было куплено 50 тыс. доз.

Отмечается, что контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Лионель Месси подарил китайской стороне три футболки с автографами.

«Руководители Sinovac выразили свое восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал нам три футболки для них. Так что это и его достижение тоже!» — написал в своем Twitter официальный представитель Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) Гонсало Беллозу.

Месси участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который состоится этим летом.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

Minval.az