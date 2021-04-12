Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, чем занимается боец после завершения карьеры.

По словам менеджера, Хабиб является предпринимателем и «невероятным наставником», которых он когда-либо видел».

«Хабиб отличный тренер от природы – он очень дисциплинированный человек. Конечно, ему помогает Хавьер Мендес, но из-за уважения к нему Нурмагомедов никогда не отнимет его работу», — приводит слова Абдель-Азиза «Спорт сегодня».

Али отметил, что, несмотря на высокий заработок Хабиба, он остается на ночь в отеле стоимостью $50.

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