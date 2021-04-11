Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман заявил, что его команде не повезло в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры с мадридским «Реалом» из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Мы имели преимущество по ходу игры, у нас были шансы на лучший результат. Но не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и VAR», — написал Куман в Twitter.

«Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:1 и сумел выйти на первое место в турнирной таблице Примеры, напоминает RT. Эта победа стала для мадридской команды 98-й в истории противостояния с каталонским клубом.

Minval.az