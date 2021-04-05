Полузащитник Хакан Чалханоглу летом может бесплатно перейти из «Милана» в «Ювентус».

Переговоры 27-летнего хавбека с «россонери» о продлении истекающего в конце сезона контракта зашли в тупик, и как уверяет «Газета.ру» со ссылкой на Sky Sport Italia, подписать турецкого легионера в статусе свободного агента желает туринский клуб.

По информации источника, экс-футболист леверкузенского «Байера» хочет получать 5 млн. евро в год, но «Милан» отказывается продлевать контракт на таких условиях.

Если Чалханоглу не достигнет соглашения с «дьяволами», летом он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Отмечается, что интерес к уроженцу Мангейма помимо «Ювентуса» проявляют «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 34 матча, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.

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