Заур Рауф оглу Микаилов назначен председателем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Заур Рауф оглу Микаилов назначен председателем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Дата: 2021/04/05 12:14
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
41
В городе Баку государственные учреждения дошкольного образования продолжают работу.
Генеральная прокуратура распространила информацию об аресте бывшего руководителя Аппарата Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) Расима Гулиева.
В ходе сверки списка пенсионеров, которым на дату проведения аудита были произведены пенсионные выплаты, с именным списком
15 апреля в Кяпазском районе Гянджи, Агдамском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Гахском, Газахском, Сиязанском, Тертерском, Хызинском районах, городах Лянкяран
Названы самые популярные имена родившихся в феврале детей.
ООН выделила Азербайджану 1 млн долларов на очистку освобожденных территорий от мин, сообщила советник постоянного представителя ПРООН
Из Турции отправился в путь первый контейнерный экспресс-блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ».
«Мины представляют угрозу для мирного населения в послевоенный период и препятствуют развитию.
Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ.