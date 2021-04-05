Из Турции отправился в путь первый контейнерный экспресс-блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ».

Как сообщили в АЖД, поезд состоит из двадцати одного 45-футового контейнера. Груз поезда, отправившегося со станции Пайсан, состоит из корма для животных растительного происхождения.

«TURKUAZ» — это новый логистический продукт, разработанный “ADY Container”, являющейся дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги», совместно с партнёрами из Турции и Грузии.

Контейнерный экспресс-поезд будет осуществлять грузоперевозки два раза в неделю из Стамбула и Мерсина в Баку и в обратном направлении.

Проект также послужит увеличению объёма грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Minval.az