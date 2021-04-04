Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления.

«В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений», — приводит РИА Новости слова понтифика.

По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Он призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.

Папа Франциск отметил, что многие христиане празднуют Пасху с серьезными ограничениями, не имея доступа к церковным службам. «Мы молимся, чтобы любые ограничения свободы вероисповедания и религии в мире были сняты и чтобы каждому было разрешено молиться свободно», — сказал понтифик.

В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.

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