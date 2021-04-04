Правительство Азербайджана прилагает большие усилия для импорта вакцин для борьбы с вирусом на ранней стадии, и это дает положительный эффект. Доставка вакцин в страну в рамках платформы COVAX полностью финансируется государством.

Об этом заявил глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Кавардин на церемонии прибытия в страну вакцины Vaxzevria.

Следующий важный шаг, который необходимо предпринять — это добиться массовой вакцинации населения.

«Потому что самый эффективный способ борьбы с вирусом — вакцинация. Надеюсь, что совместными усилиями мы оставим позади этот тяжелый период», — цитирует Кавардина Репорт.

Minval.az