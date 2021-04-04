Сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

«В связи с этим Азербайджан вновь выражает серьезную обеспокоенность в связи с наличием огромного количества мин, установленных Арменией на деоккупированных территориях и отказом правительства Армении предоставить карты этих минных полей. Отказ Армении от предоставления Азербайджану карты минных полей является серьезным нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

При этом напоминается, что после подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления, в результате взрывов мин на освобожденных территориях погибли 20 граждан Азербайджана, из них 14 мирных жителей, 85 получили тяжелые ранения.

«В Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием Азербайджан еще раз призывает международную общественность не закрывать глаза на то, что Армения нарушает свои международные обязательства и отказывается предоставить карты минных полей», — говорится в заявлении.

Minval.az