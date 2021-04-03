Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, передает Минобороны РФ.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов гражданской инфраструктуры.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 15 га территории, 4 км дорог, обнаружено 3 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 890 га территории, 580 км дорог, 1 658 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 387 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az