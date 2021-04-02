Российский дзюдоист армянского происхождения Давид Карапетян (81 килограмм) не стал выходить на схватку против азербайджанского мастера татами Мурада Фатиева в ходе турнира из серии Большого шлема, проходящего в Анталье (Турция), сообщает Sputnik.

Напомним, в Анталье помимо медалей разыгрываются лицензионные баллы для участия на Олимпийских играх в Токио.

Азербайджанский дзюдоист Фатиев, выиграв на старте Дамиана Степьена (Польша) и Якова Гемер Дина (Израиль), в четвертьфинале проиграл Ведату Албайраку (Турция). В первой утешительной схватке за бронзовую медаль он должен был сразиться с россиянином армянского происхождения Давидом Карапетяном, но последний из-за травмы не смог выйти на схватку.

В результате азербайджанский дзюдоист поборолся за третье место с Антонио Эспосито (Италия) и одолел его.

Minval.az