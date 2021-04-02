«Беларусь заинтересована в поставках в Азербайджан вакцин против коронавируса (COVID-19)».

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает «Белта».

По его словам, в настоящее время Беларусь налаживает выпуск собственной вакцины по технологии «Спутник V»: «Думаю, мощности позволят не только удовлетворить внутренние потребности, но и выйти на рынки дружественных нам стран».

Заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что у Беларуси и Азербайджана есть огромный потенциал для взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики и подчеркнул готовность Беларуси поставлять лекарственные препараты, которые нужны для рынка Азербайджана.

Minval.az