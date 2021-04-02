Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами пройдут дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80 процентов.

3 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, в горных районах снег, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, в высокогорных районах 5-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Тем временем слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az