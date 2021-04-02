2 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
2 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Дата: 2021/04/02 12:14
Раздел: Азербайджан
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