Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило и распространило короткометражный фильм о преступлениях Армении против Азербайджана. Фильм снят на английском языке, в нем говорится о политике уничтожения культурного наследия, сел и городов Азербайджана.

Как сообщает Консульство, в фильме подчеркивается, что находившиеся под оккупацией азербайджанские земли в 2020 году были освобождены, в результате масштабы беспрецедентных разрушений, учиненных Арменией на этих территориях в течение 30 лет, и политики по уничтожению нашего культурного наследия стали еще более очевидными.

За это время практически каждое село и город, все дома азербайджанцев были разграблены и полностью разрушены.

В фильме подчеркивается, что в течение 30 лет оккупации Арменией было уничтожено 927 библиотек, 44 храма, 473 исторических памятника, дворцов и музеев.

Minval.az