Глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках участия в сессии Международного Центра диалога KAICIID в Патриархате Греческой православной церкви в Стамбуле встретился с Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщили в пресс-службе УМК.

Согласно сообщению, шейхульислам сказал, что Азербайджан является государством, где представители различных религий живут как братья, выступают за мир, и с гордостью отметил, что в ходе 44-дневной Карабахской войны Азербайджан освободил свои исконные земли от оккупации и восстановил историческую справедливость. А.Пашазаде довел до внимания Патриарха Варфоломея, что в результате оккупации Армении некогда процветающие, благоустроенные азербайджанские города были разрушены, на наших территориях были уничтожены исторические, религиозные, культурные памятники всемирного значения, тысячи святынь и кладбищ, исламских, христианских и еврейских храмов.

Пашазаде пригласил Патриарха Варфоломея и митрополита Эммануэля посетить мечети и церкви в Карабахе.

Патриарх Варфоломей поздравил шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде с избранием членом Совета директоров Международного центра KAICIID.

Поздравив присутствовавшего на встрече митрополита Эммануэля с избранием на пост старейшины Вселенского Патриархата и митрополита Кадыкея (Халкидона), Пашазаде выразил надежду, что их активное сотрудничество будет продолжено на платформе KAICIID, членом совета директоров которого они являются, а также в плоскости международного межрелигиозного и межкультурного сотрудничества.

Minval.az