Личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе.

В ходе выполнения работ по разминированию с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1873 гектара территории, 575 километров дорог, 1 658 домостроений (в том числе 30 социально значимых объектов). Всего российскими миротворцами обнаружено и обезврежено 25379 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Minval.az