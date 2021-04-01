Азербайджан в рамках инициативы COVAX получит в ближайшее время 84 тыс. доз вакцины «AstraZeneca» против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг, которая прошла в формате видеоконференции.

«В рамках инициативы COVAX 84 тыс. вакцин AstraZeneca будут отправлены в Азербайджан в ближайшее время”, — сказал Гебрейесус, слова которого приводятся на сайте президента Азербайджана.

Алиев выразил благодарность за поставку вакцины.

В ходе встречи президент Азербайджана также раскритиковал действия ряда стран, которые заказали больше вакцин, чем требуется. В связи с этим некоторые страны сталкиваются с серьезными проблемами. Президент это назвал «вакцинным национализмом». «Дискриминация при справедливом распределении вакцин вызывает разочарование», — подчеркнул Алиев.

Minval.az