Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с техническим директором турецкой компании «Baykar» господином Сельчуком Байрактаром.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поприветствовав гостей, Министр обороны отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, зиждущееся на братских и дружеских отношениях, успешно развивается и укрепляется.

Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Было отмечено, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), производимые компанией «Baykar» и находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, в значительной степени укрепили наш военный потенциал. В результате эффективного применения этих БПЛА в ходе Отечественной войны был нанесен серьезный удар противнику, уничтожено большое количество вражеской военной техники и живой силы.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.



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