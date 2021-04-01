1 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка Себастьяна Молинеуса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
1 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка Себастьяна Молинеуса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/04/01 15:27
Раздел: Азербайджан
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