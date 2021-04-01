Агентство пищевой безопасности (АПБ) запретило импорт в Азербайджан партий тмина и черного перца из Турции из-за обнаружения плесени в продукции.

«В ходе инспекции партии тмина (420 кг) и черного перца (180 кг), импортированных из Турции ООО «Al Market», была проведена проверка образцов продукции. В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена плесень», — говорится в сообщении АПБ.

Агентство сообщает, что в настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az