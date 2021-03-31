«Созданы необходимые условия для хранения вакцин Vaxzevria (AstraZeneca) и Pfizer, которые будут доставлены в Азербайджан».

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, у вакцин есть документы.

«В документе указано, при какой температуре, в каких условиях хранится вакцина. Об этом заявляет производитель. Vaxzevria хранится при температуре 2-8 градусов. Вакцины Pfizer хранить сложнее».

В.Гасымов отметил, что показания к использованию вакцины знают медработники:

«Работающие в прививочных пунктах прошли тренинги и знают показания к использованию вакцины», -цитирует его АПА.

Замминистра отметил, что вопрос о выделении специального медпункта для вакцинации еще не решен.

Minval.az