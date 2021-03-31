В связи с ремонтно-восстановительными работами 1 апреля на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Вунгтау до улицы Ильгара Зульфугарова будет введено временное ограничение движения транспортных средств.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине схемы движения автобусов маршрутных линий M1, M2, M6 и 104 будут временно организованы в порядке, указанном ниже.

Согласно изменениям, автобусы экспресс – маршрутных линий М1, М2, М6 будут двигаться в направлении станции метро «Ази Асланов» по Украинскому кругу – улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения; автобусы маршрутной линии №104 будут двигаться в направлении станции метро «Ази Асланов» по проспекту Гянджа — улице Вунгтау – Украинскому кругу — улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, далее по своей схеме движения.

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