Überdimensionales Trikot mit dem Schriftzug des Schalker Hauptsponsors Gazprom auf den Zuschauerrängen während des Bundesligaspiels FC Schalke 04 gegen in

Российский энергетический монополист «Газпром» продлил спонсорский контракт с немецким футбольным клубом «Шальке 04». Сообщение об этом опубликовала во вторник, 30 марта, пресс-служба команды из Гельзенкирхена на своем сайте, передает DW.

Как указывается в сообщении, в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в текущем сезоне и грозящему «Шальке 04» переходу во вторую бундеслигу, «Газпром» имел юридические основания для расторжения действующего до 2022 года контракта. Но завершившиеся в Москве переговоры привели к тому, что договор будет продлен еще минимум на три сезона. «Продлевая договор вне зависимости от лиги, «Газпром» в текущей ситуации посылает сильный знак верности и сплоченности, тем самым способствуя экономической стабильности клуба», — приводит пресс-служба слова Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), исполнительного директора компании «Nord Stream 2 AG» и члена наблюдательного совета «Шальке 04».

В сообщении также отмечается, что стороны не комментируют содержательную часть и экономические условия нового договора. Однако популярное немецкое спортивное издание Kicker сообщило, что в случае перехода во вторую лигу «Шальке 04» может рассчитывать на получение от «Газпрома» до 10 млн евро в год. А также на премию, если команда сможет вернуться в бундеслигу. С каждым годом, который клуб проведет во второй лиге, размер этой премии будет уменьшаться.

За восемь туров до окончания сезона «Шальке 04» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 26 матчах лишь 10 очков. За восемь туров до конца чемпионата команду отделяет 14 очков от 15-го места, позволяющего сохранить прописку в высшей лиге немецкого футбола. По оценкам журналистов Kicker, «Шальке 04» вряд ли сможет избежать понижения в классе по итогам этого сезона, что, разумеется, еще более осложнит и так непростую экономическую ситуацию клуба. «Газпром» является главным спонсором «Шальке 04» с 2007 года.

Minval.az