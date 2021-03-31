Мобильные городки для миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля, до конца апреля для миротворцев заработает мобильный госпиталь, сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии открытия и заселения в Ханкенди очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев. Каждый жилой модуль в таком городке работает по замкнутому циклу.

«На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены», — сообщил генерал армии.

Булгаков уточнил, что также по решению Министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где, в случае необходимости, миротворцам силами медицинского отряда специального назначения будет оказываться квалифицированная помощь. Замглавы военного ведомства уточнил, что сборка мобильного госпиталя начнется не позднее 5 – 7-го апреля, к концу месяца он должен быть закончен.

«До конца апреля мы должны закончить полностью обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям», — добавил замглавы военного ведомства.

Замминистра напомнил, что военное ведомство уже в течение нескольких лет возводит для Вооруженных Сил РФ блочно-модульные городки в отдаленных регионах и в труднодоступной местности на территории России, в частности, в районах Крайнего Севера. Такой тип городков является отработанным решением.

Менее чем за три месяца в Нагорном Карабахе возведено и передано в эксплуатацию 12 блочно-модульных городков.

Для возведения городков задействовано 589 военных строителей и 45 единиц техники. Кроме того, специалисты материально-технического обеспечения военного ведомства проводят дополнительные работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, прилегающих к блочно-модульным городкам.

Модули в городках укомплектованы кроватями, шкафами, столами и стульями, душевыми кабинами, а также бытовой техникой (стиральные машины, телевизоры, кондиционеры, бойлеры). На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Minval.az