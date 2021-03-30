Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон будет дисквалифицирован на один матч за использование богохульной фразы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Итальянской федерации футбола.

В феврале Буффону за использование богохульной фразы во время матча 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (победа «Юве» — 4:0) уже назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч евро.

Однако федеральный прокурор подал апелляцию, потребовав дисквалификации Буффона, которую Федеральный апелляционный суд поддержал.

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