30 марта в 04: 55 в медцентр Ханкенди поступили 31-летний житель Араратской области А.М. с ранением в области брюшной полости, 44-летний ереванец А. Карапетян с переломом носа и 39-летний житель Ханкенди С.О. с ранением в область ягодицы.

Согласно сообщению NEWS.am внутри торгового центра «София» примерно в 03: 50 часов началась ссора между А.М., С. Акопяном с одной стороны и А.К. — с другой, в которую пытались вмешаться еще несколько пока неизвестных лиц, в результате чего вышеупомянутые лица и попали в больницу.

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