Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч с командой Катара.

Как передает Apasport.az, матч, состоявшийся в Дебрецене (Венгрия), завершился победой сборной Катара – 2:1. В составе сборной Азербайджана отличился Рамиль Шейдаев, точно реализовавший пенальти на 16-й минуте.

Отметим, что подопечные Джанни де Бьязи через три дня встретятся со сборной Сербии в отборочном раунде ЧМ-2022. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе.

Катар – Азербайджан — 2:1

Голы: Шейдаев, 16-пен. (0:1), Аль-Хаидус, 55-пен. (1:1), 58 (2:1)

Дебрецен (Венгрия), стадион «Дебрецен».

Главный судья – Иван Кружляк (Словакия).

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