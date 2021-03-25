Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха, передает Минобороны РФ.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами совместно с Русской гуманитарной миссией и благотворительными фондами «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Ханабад и Тязябиня, в ходе которых местным жителям передано более 6 тонн гуманитарного груза.

Представителями российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 15 га территории, 3 км дорог, обнаружено 5 взрывоопасных предметов, проверено 7 зданий. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 785 га территории, 552 км дорог, 1 625 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружен и обезврежен 25 361 взрывоопасный предмет.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az