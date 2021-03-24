Объявлены стартовые составы сборных Португалии и Азербайджана на матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Матч стартует в 23:45 на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

Сборная Португалии: Лопеш, Канселу, Дуарте, Диаш, Мендеш, Моутинью, Невеш, Б. Силва, А. Силва, Нету, Роналду.

Сборная Азербайджана: Махамадалиев, Салахлы, Медведев, А. Гусейнов, Бадалов, Б. Гусейнов, Мустафаев, Махмудов, Кривоцюк, Горбани, Мадатов.

12. Шахрудин Мухаммедалиев, 15. Бадави Гусейнов, 14. Элвин Бадалов, 18. Антон Кривоцюк, 5. Максим Медведев (к), 3. Азер Салахлы, 13. Аббас Гусейнов, 6. Вугар Мустафаев, 8. Эмин Махмудов, 10. Махир Эмрели, 9. Али Гурбани

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом, передает АПА.

Соперниками Португалии и Азербайджана в группе А отбора ЧМ-2022 являются Люксембург, Ирландия и Сербия.

Minval.az