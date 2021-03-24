Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал бывшего чемпиона Bellator, ветерана смешанных единоборств Александра Шлеменко, заявившего о кризисе моральных ценностей в обществе.

«Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает», — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Он также выразил надежду на то, что в России появится какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и «чистить всю эту грязь с экранов».

Minval.az