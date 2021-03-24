Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу американцы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд проведут третий поединок 29 мая 2021 года. Об этом заявил Тайсон в прямом эфире в Instagram гостиницы Haute Living.

При этом Тайсон подчеркнул, что бой состоится, но сторонам еще предстоит обсудить некоторые пункты в контракте. Без этого третьего поединка не будет.

Ранее менеджер Холифилда Крис Лоуренс заявил, что Тайсон не хочет встречаться в ринге с Холифилдом за 25 миллионов долларов. Кроме того, сообщалось, что в организации боя могут принять участие российские промоутеры.

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