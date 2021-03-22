Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзошел достижение игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам без учета пенальти.

Как передает Report, в матче 28-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 6:1, а аргентинец отметился дублем.

На его счету 637 забитых мячей без учета пенальти, а у Роналду — 635.

22 марта сине-гранатовые заявили, что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Месси забил 467 мячей в Ла Лиге, а Пеле — 467 мячей в чемпионате Бразилии.

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