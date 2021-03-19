Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком по итогам недели в футбольной Лиге чемпионов.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала турнира с итальянской «Аталантой» Модрич отдал результативную передачу. Это помогло его команде победить со счётом 2:0 и выйти в четвертьфинал ЛЧ. В первой игре «Реал» также обыграл коллектив из Бергамо.

На награду также претендовали полузащитники английских «Манчестер Сити» и «Челси» Кевин де Брёйне и Н’Голо Канте, а также хавбек немецкой «Баварии» Йозуа Киммих.

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