Проведение свадеб и дней рождения запрещено.

Об этом на брифинге Оперштаба при Кабмине заявил помощник президента-завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, при нынешнем числе случаев заражения проведения массовых мероприятий разрешать нельзя.

«В настоящее время запрещено отмечать дни рождения. Если кто-то это делает, то нарушает правила».

Помимо этого Ш.Мовсумов также ответил на вопрос о плотности в автобусах.

«В дни, когда общественный транспорт работает, пассажирам не запрещено им пользоваться. Но если какой-то сотрудник полиции говорит, что «потеснитесь, чтобы еще пару человек сели в автобус», то, конечно, он неправильно поступает», — сказал он.

Minval.az