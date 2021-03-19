«Тесты позволяют выявить любой штамм. Может получиться так, что при тестировании результат будет отрицательным, но через день после получения результата теста появятся симптомы, тест даст положительный результат».

Об этом на брифинге Оперштаба при Кабмине сказал помощник президента-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

При этом он отметил, что ни одна страна не может пресечь распространение «британского штамма».

«Потому что штаммы распространяются на весь мир. Другие штаммы распространятся точно так, как распространился первый штамм. Хочу сказать и такие фантастические слова, что в соответствии с «британским штаммом» может распространиться и «азербайджанский штамм».

Minval.az