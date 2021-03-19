Вакцины в настоящее время завозятся в Азербайджан.

Об этом сказал помощник президента — завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что нехватка вакцин вызвана не зависящими от правительства причинами.

«Сегодня Азербайджан получает вакцину CoronaVac по графику. На данный момент доставлено около 1,5 миллиона вакцин».

Одновременно он отметил, что в Азербайджан пока не завезена вакцина «AstraZeneca».

Помощник президента отметил, что после ввоза в страну вакцина начнет применяться в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Minval.az