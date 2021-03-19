Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует усилить профилактические меры в связи с «британским» штаммом коронавируса.

Об этом сказала заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева на брифинге Оперштаба при Кабмине.

По ее словам, граждане должны более ответственно соблюдать общепринятые меры предосторожности.

Она также сообщила, что применяемая в Азербайджане вакцина эффективна против разных штаммов коронавируса.

«Это дает основание ускорить процесс вакцинации. Мутация вируса — нормальный, естественный процесс. «Британский», в отличие от других штаммов, более агрессивен и заразен. Поэтому он стремительно распространяется по всему миру. В странах, где он выявлен, принимаются превентивные меры», — добавила Гараева.

Minval.az