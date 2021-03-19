Самое важное для нас это не количество проведенных тестов, а количество выявленных случаев инфицирования по результатам тестов.

Об этом на брифинге Оперштаба при Кабмине сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что активным больным относятся те, кто проходят курс лечения дома и в больницах.

«После перехода к ужесточенному карантинному режиму в конце декабря наблюдалось уменьшение числа инфицированных. Когда мы стали поэтапно выходить из карантина, число случаев инфицирования постепенно начало расти. Наряду с этим, 52,9 процентов случаев инфицирования выявлено в Баку. На Абшероне, в Сумгайыте, Гянджа-Газахском регионе процент инфицирования остается высоким. В Хатаинском, Ясамальском, Бинагадинском районах Баку процент инфицирования высок».

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