Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел за последние несколько месяцев многочисленные встречи с руководителями и членами ряда еврейских организаций, действующих в Лос-Анджелесе, в том числе Американского еврейского комитета, Центра Симона Визенталя, Федерации иранских евреев США и других организаций, а также с руководителями синагог.

Как сообщили в генконсульстве, на встречах состоялся широкий обмен мнениями о последней ситуации в Южнокавказском регионе, Отечественной войне в Азербайджане и ее последствиях. Генконсул выразил надежду, что подписанное Азербайджаном и Арменией 10 ноября заявление приведет к устойчивому миру и стабильности в регионе.

Н.Агаев отметил, что существование в нашей стране многовековой еврейской общины, живущей в мире и согласии, придает дополнительный импульс развитию прочных партнерских связей между Азербайджаном и Израилем. Генеральный консул подчеркнул, что в нашей стране 30 тысяч евреев живут в мире с мусульманами и христианами, имеется большое количество синагог, школ, культурных центров и других институтов. Генконсул отметил, что Азербайджан придает большое значение сохранению межрелигиозного мира и традиций мультикультурализма.

Minval.az