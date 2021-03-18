Скончался актер Рамиз Гусейнзаде. Об этом заявил актер Ферда Худавердиев. Его слова приводит АПА.
Он отметил, что Р.Гусейнзаде умер от инсульта мозга.
Скончался актер Рамиз Гусейнзаде. Об этом заявил актер Ферда Худавердиев. Его слова приводит АПА.
Он отметил, что Р.Гусейнзаде умер от инсульта мозга.
Дата: 2021/03/18 20:27
Раздел: Life-style, Азербайджан
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